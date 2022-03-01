شويغو وآكار يبحثان هاتفيا الوضع حول أوكرانيا

أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن وزير الدفاع، سيرغي شويغو، أجرى اليوم الثلاثاء مكالمة هاتفية مع نظيره التركي خلوصي آكار.

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وجاء في بيان صدر عن الوزارة أنه تم أثناء هذه المكالمة تبادل الآراء حول التطورات الأخيرة حول أوكرانيا.

وأضاف أن الوزيرين بحثا أيضا الوضع القائم في منطقة الشرق الأوسط.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية