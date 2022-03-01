شويغو وآكار يبحثان هاتفيا الوضع حول أوكرانيا
Sputnik
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أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن وزير الدفاع، سيرغي شويغو، أجرى اليوم الثلاثاء مكالمة هاتفية مع نظيره التركي خلوصي آكار.
وجاء في بيان صدر عن الوزارة أنه تم أثناء هذه المكالمة تبادل الآراء حول التطورات الأخيرة حول أوكرانيا.
وأضاف أن الوزيرين بحثا أيضا الوضع القائم في منطقة الشرق الأوسط.
المصدر: وزارة الدفاع الروسية
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