الكرملين: لا أساس لفتح قضية ضد روسيا بسبب الأحداث في أوكرانيا

رفض الكرملين اليوم الثلاثاء تصريحات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي كريم خان حول وجود أسباب جدية لفتح قضية ضد روسيا على خلفية التطورات في أوكرانيا.

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وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف معلقا على هذه التصريحات: "نرفض ذلك رفضا قطعيا، ناهيك عن أن روسيا لا تشارك في أنشطة المحكمة الجنائية الدولية".

وكان كريم خان أعلن أمس الاثنين أنه سيفتح "في أسرع وقت" تحقيقا في الوضع في أوكرانيا. وقال خان إنه "واثق بأن ثمة قاعدة منطقية للاعتقاد بأن جرائم حرب وجرائم مفترضة ضد الإنسانية تم ارتكابها في أوكرانيا" منذ عام 2014. وأعرب المدعي العام عن نيته، "انطلاقا من توسع النزاع في الأيام الأخيرة" أن يشمل هذا التحقيق أيضا "كل الجرائم الجديدة المفترضة التي تندرج ضمن اختصاص مكتبي والتي ارتكبها أي طرف في النزاع على كافة أراضي أوكرانيا".

وجاءت تصريحات المدعي العام على خلفية العملية العسكرية التي تجريها روسيا في أوكرانيا منذ 24 فبراير الماضي.

المصدر: "تاس"