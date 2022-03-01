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"حزب الله" يعلق على تدمير إسرائيل لأحد مخابئ الطائرات المسيرة التابعة له

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نفى "حزب الله" اللبناني، ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام عن وصول قوة إسرائيلية، إلى أحد مخابئ الطائرات المسيرة التابعة للمقاومة وتدميره.

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وفي بيان، قال "​حزب الله​": "تعليقا على ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام عن وصول قوة صهيونية إلى أحد مخابئ الطائرات المسيرة التابعة للمقاومة وتدميره، ننفي بشدة هذه الأخبار، وهي عارية من الصحة جملة وتفصيلا".

وكشف الكاتب قاسم قصير، في مقال نشره موقع "أساس ميديا"، أن "العدو الصهيوني نجح في الوصول إلى أحد مخابئ الطائرات المسيرة التابعة للحزب وتدميرها من خلال عملية كوماندوس خاصة، والحزب لم يكتشف هذه العملية إلا بعد انتهائها وعودة الكوماندوس من حيث أتى".

المصدر: "النشرة"+ أساس ميديا

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