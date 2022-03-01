رئيس صربيا: على القوى الموالية للغرب أن تفوز أولا في الانتخابات في صربيا كي تمنع RT و"سبوتنيك"

أكد رئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش أن على القوى الموالية للغرب أن تفوز أولا في الانتخابات المقبلة في بلاده قبل أن تطالب بمنع بث RT و"سبوتنيك" .

وتعليقا على مقترحات الصحفيين الموالين للغرب في صربيا لحظر بث RT و"سبوتنيك"، أضاف فوتشيتش: " يرغب أولئك الذين يفكرون بشكل مختلف بحشرنا جميعا في معسكر اعتقال. هؤلاء يرغبون بحظر جميع وسائل الإعلام التي تتحدث بشكل مختلف. عندما يقولون إن هناك حاجة إلى حرية الإعلام، فإنهم يعتقدون أن هذه الحرية هي لهم وحدهم، ويريدون البقاء والتواجد لوحدهم فقط. يرى الناس كل ذلك، ولديهم الفرصة في 3 أبريل (للفوز خلال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة في صربيا). دعونا نرى من سيفوز - تعاضدهم أو صربيا الديمقراطية الصادقة".

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وأكد فوتشيتش مجددا أن الغرب يمارس ضغوطا كبيرة عليه بشأن قضية أوكرانيا، لكن بلغراد ستواصل دعم وحدة أراضي هذه الدولة، وتعارض فرض أي عقوبات.

وقال: "الضغط على بلادنا ضخم فعلا، وسيكون من الصعب تحمله. بالأمس أجريت محادثات هاتفية مع ممثلي العديد من البلدان حتى وقت متأخر من الليل، واليوم طوال اليوم. سنحاول الصمود في وجه هذه الضغوط، لكن ذلك ليس بالأمر السهل، ليس بالأمر السهل".

المصدر: تاس