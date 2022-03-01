لافروف: الاتحاد الأوروبي يحاول الابتعاد عن الحوار الصادق وجها لوجه

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تحاول الابتعاد عن الحوار الصادق وجها لوجه وتختار طريق العقوبات غير الشرعية وأحادية الجانب.

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وقال لافروف في خطاب ألقاه عبر الفيديو في مؤتمر نزع السلاح: "تسرني إمكانية إلقاء خطاب في مؤتمر نزع السلاح. كنت آمل بعمل ذلك في شكل حي أثناء زيارتي إلى جنيف. لكن ذلك أصبح مستحيلا بسبب رفض الاتحاد الأوروبي مراعاة أحد حقوق الإنسان الرئيسية وهي حرية التنقل".

وأضاف: "عن طريق العقوبات غير الشرعية وأحادية الجانب تحاول دول الاتحاد الأوروبي تجنب الحوار النزيه وجها لوجه والاتصالات المباشرة الهادفة إلى المساعدة في إيجاد الحلول السياسية للقضايا الدولية الحادة".

المصدر: تاس