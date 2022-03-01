لافروف: لا يوجد لدى روسيا صواريخ أرضية متوسطة المدى وقصيرة المدى

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن بلاده لم يكن لديها وليس لديها صواريخ أرضية متوسطة المدى وقصيرة المدى.

وأضاف لافروف، في رسالته بالفيديو إلى مؤتمر نزع السلاح في جنيف: "أود أن أؤكد أن روسيا لم يكن لديها ولا تملك حتى الآن، صواريخ أرضية متوسطة وقصيرة المدى. الادعاء بالعكس هو خلق صورة خاطئة عن عمد، للتستر على تصرفات الذين يتحملون الذنب الحقيقي لتدمير معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى".

ودعا لافروف، إلى التخلي عن أي إجراءات وتصرفات تهدف إلى تفكيك نظام الحد من التسلح القائم.

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وأضاف لافروف: "في الظروف الحالية، يجب التخلي عن أي إجراءات تهدف إلى تفكيك هيكل الحد من التسلح وعدم الانتشار ونزع السلاح".

وقال وزير الخارجية الروسي، إن التهديد بسباق تسلح جديد وتحويل الفضاء الخارجي إلى ساحة نزاع مسلح، يكتسب ملامح حقيقية.

المصدر: تاس