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نيبال.. مئات الآلاف من الهندوس يحتفلون بمهرجان ديني وسط تراجع إصابات كورونا

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نيبال.. مئات الآلاف من الهندوس يحتفلون بمهرجان ديني وسط تراجع إصابات كورونا
Gettyimages.ru
احتفال ديني في نيبال
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تجمع مئات الآلاف من الهندوس في معبد مقدس لديهم في عاصمة نيبال، وسط تراجع الإصابات بفيروس كورونا وعودة الحياة الطبيعية في البلاد.

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ومن المتوقع أن يزور ما يقرب من مليون شخص معبد الإله الهندوسي شيفا في شيفاراتري، في أحد أكثر المهرجانات التي يقبل عليها الهندوس في نيبال.

ويعد معبد باشوباتيناث في كاتماندو من بين أهم المعابد الهندوسية ويحظى بشعبية كبيرة بين الزوار خلال المهرجان يصوم الهندوس طوال اليوم ويزورون المعبد ويغطسون في نهر باغماتي.

وبدأت المعابد والمدارس والأسواق في إعادة فتح أبوابها في الأسابيع الأخيرة، بعد انخفاض عدد الاصابات بفيروس كورونا في نيبال.

المصدر:AP

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