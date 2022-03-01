إيطاليا تجدد دعوتها لرعاياها في كييف للمغادرة فورا
Gettyimages.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/si4s
جددت إيطاليا، اليوم الثلاثاء، دعوة رعاياها إلى مغادرة العاصمة الأوكرانية وتوخي أقصى درجات الحذر.
وقالت وزارة الخارجية الإيطالية في رسالة عبر موقعها على شبكة الإنترنت في صفحة (السفر بأمان): "ننصح المواطنين الذين ما زالوا موجودين في العاصمة الأوكرانية والمناطق المحيطة بها باستخدام الوسائل التي لا تزال متاحة، بما في ذلك القطارات، لمغادرة كييف في الأوقات التي لا يكون فيها حظر تجول. نوصي بأقصى درجات الحذر".
وأعلن وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، في وقت سابق، أن سفارة بلاده في كييف تجلي مجموعة من موظفيها وتطلب من كل مواطني إيطاليا الموجودين في أوكرانيا مغادرتها.
المصدر: AKI+AFP
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.