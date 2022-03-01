الصين ترحب ببدء المحادثات بين روسيا وأوكرانيا

أعرب المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ ون بين عن ترحيب بلاده بإطلاق المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا وأملها في أن تستمر هذه العملية.

وقال المتحدث الصيني اليوم الثلاثاء: "كانت الصين دائما تدعم وتشجع الجهود الدبلوماسية التي تسهم في إيجاد تسوية سلمية للأزمة الأوكرانية، وترحب ببدء محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا".

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وأضاف: "نأمل بأن يستمر الطرفان في دعم عملية الحوار والمفاوضات".

كما أعرب عن أمله في أن تسعى روسيا وأوكرانيا إلى إيجاد حل سياسي يأخذ في الاعتبار المخاوف الأمنية المشروعة لكلا الجانبين ويسهم في ضمان النظام والاستقرار على المدى الطويل في أوروبا.

وعقدت جولة من المحادثات الروسية الأوكرانية استغرقت 5 ساعات أمس الاثنين على الحدود البيلاروسية الأوكرانية بوساطة من الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاسينكو.

وأعرب وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي عن أمله في أن يعقد وفدا روسيا وأوكرانيا جولة جديدة من المحادثات في غضون يومين.

وأطلقت روسيا في 24 فبراير عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بهدف "حماية الناس الذين تعرضوا للإهانة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدى ثماني سنوات"، حسبما صاغه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال بوتين إن هذا الوضع تطلب تنفيذ عملية "لنزع السلاح من أوكرانيا"، وحماية المدنيين في دونباس.

وردت الدول الغربية على تحرك موسكو بفرض عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على روسيا وتصعيد الدعم العسكري لسلطات كييف.

المصدر: "تاس"