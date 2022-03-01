احتفاء كوري شمالي بالذكرى السنوية لانتفاضة الأول من مارس لعام 1919

احتفل موقع دعائي في كوريا الشمالية، بالذكرى السنوية لانتفاضة الأول من مارس لعام 1919 ضد الحكم الاستعماري الياباني الذي استمر من عام 1910 إلى 1945.

وقال موقع "مياري"، إن حركة الاستقلال في الأول من مارس علمت دروسا مفادها أن مثل تلك الانتفاضة لا يمكن أن تنجح إلا عندما يقودها "زعيم بارز"، وأن القوات المسلحة هي السبيل الوحيد للتعامل مع المعتدين المسلحين.

وقال الموقع: "خاطر شعبنا بتقديم التضحيات وقاتل بشجاعة لكنه لم يتمكن من التغلب على القمع الوحشي للعدو"، مبرزا الحاجة إلى بناء قوات مسلحة قوية.

كما انتقد الموقع اليابان لمحاولتها التهرب من المسؤولية عن الفظائع التي ارتكبت في زمن الحرب. وأضاف: "إذا ارتكبت اليابان جريمة فعليها أن تعترف بذلك وتقدم التعويضات عنها".

وفي مقال آخر، قال الموقع: "إذا ارتكبت اليابان جريمة فعليها أن تعترف بذلك وتقدم التعويضات عنها"، مضيفا: "حتى هذا اليوم، ما زالت اليابان تحاول التهرب من مسؤوليتها وتصر على تشوية التاريخ".

المصدر: "يونهاب"