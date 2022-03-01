قوات دونيتسك تعلن عن إسقاط صاروخ "توتشكا أو" فوق خارتسيزك

قالت قيادة القوات الشعبية بجمهورية دونيتسك، إن وحدات الدفاع الجوي التابعة لها تمكنت من إسقاط صاروخ "توتشكا أو" فوق مدينة خارتسيزك.

وذكرت القيادة، أنه من المحتمل أن يكون الرأس القتالي للصاروخ مشحونا بالفوسفور.

وأشارت القيادة في بيانها، إلى أن شظايا هذا الصاروخ سقطت فوق بعض المباني السكنية.

وأضاف البيان: " لليلة الماضية، تم إسقاط صاروخ من منظومة توتشكا أو التكيتيكية فوق مدينة خارتسيزك. عند سقوطه تناثرت شظاياه لتلحق بعض الأضرار بالمنازل في خارتسيسك. وعند فحص بعض هذه الشظايا تم العثور على مسحوق أبيض فيها، يعتقد أنه مادة الفسفور".

وأطلقت روسيا في 24 فبراير عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بهدف "حماية الناس الذين تعرضوا للإهانة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدى ثماني سنوات"، حسبما صاغه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

المصدر: نوفوستي