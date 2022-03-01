سفارة روسيا في المكسيك: الاتحاد الأوروبي ينتهك حرية الصحافة بملاحقته لـ RT و Sputnik

قالت السفارة الروسية في المكسيك، إن دول الاتحاد الأوروبي بفرضها تدابير صارمة ضد سبوتنيك و RT، تنتهك بشكل صارخ ومشكوف حرية الصحافة.

واعتبرت السفارة، هذه التدابير محاولة من الغرب لإسكات كل من يعارض سياساته.

وتابعت السفارة، في بيانها: "نعرب عن دعمنا القوي لـRT و Sputnik في وجه القمع من قبل دول الاتحاد الأوروبي. هذا انتهاك صارخ لحرية الصحافة ومحاولة لإسكات الأصوات التي لا تتفق مع التيار "الغربي".

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يوم الأحد الماضي، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، عن منع عمل عدد من وسائل الإعلام الروسية في الاتحاد الأوروبي وذلك ضمن العقوبات على خلفية العملية العسكرية الخاصة الروسية أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي