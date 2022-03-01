تقرير: واشنطن طلبت من تل أبيب التأكد من مصدر الأموال الروسية المحولة إلى بنوك إسرائيلية
قالت وسائل إعلام عبرية، إن الولايات المتحدة طلبت من إسرائيل التأكد من عدم تحويل أموال روسية فرضت عليها عقوبات، إلى البنوك الإسرائيلية.
وقال موقع "يديعوت أحرونوت"، في تقرير إن "الحكومة الاسرائيلية أقامت طاقما وزاريا خاصا يعمل على دراسه تداعيات فرض العقوبات الدولية على روسيا، وتأثيرها على الاقتصاد الاسرائيلي".
وأضاف: "سيدير هذا الطاقم وزارة الخارجية وسيتواجد فيه ممثلون من وزارة المالية، وزارة الأمن، بنك إسرائيل ووزارة الشتات، وسيعمل الطاقم على أساس أن فرض العقوبات على روسيا هو حدث متجدد، ويمكن أن يتغير وفقا لتطورات الحرب في أوروبا.
ولفت إلى أن "الولايات المتحدة أرسلت عدة رسائل إلى إسرائيل طلبت خلالها التأكد من أموال روسية فرضت عليها عقوبات بأن لا يتم تحويلها إلى البنوك الإسرائيلية"
وقال مسؤول سياسي، إن بنك إسرائيل سيبذل أقصى جهوده لمنع حدوث مثل هذا الامر.
المصدر: ynet
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