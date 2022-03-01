 
مباشر

مصادر: الاتحاد الأوروبي حجب حسابات وسائل إعلام "مدعومة من سلطات روسيا" على تيك توك

أخبار العالم

مصادر: الاتحاد الأوروبي حجب حسابات وسائل إعلام
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/si1m

قال مراسل إذاعة NPR بوبي إلين، إنه تم داخل أراضي الاتحاد الأوروبي حجب حسابات وسائل إعلام "مدعومة من سلطات روسيا" على تيك توك.

وأضاف في تغريدة على تويتر: "أكد متحدث باسم تيك توك لمراسلنا أنه تم حجب وحظر حسابات وسائل الإعلام المدعومة من الحكومة الروسية، بما في ذلك RT و Sputnik، في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي".

وأكد مراسلو وكالة نوفوستي في إسبانيا وألمانيا أن حسابات RT و Sputnik لا تعمل في هذه البلدان.

في وقت سابق أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي سيحظر بث RT و"سبوتنيك" الروسيتين في دول الاتحاد الأوروبي.

إقرأ المزيد
المفوضية الأوروبية بصدد حجب بث RT و
المفوضية الأوروبية بصدد حجب بث RT و"سبوتنيك" في دول الاتحاد

وقالت فون دير لاين في مؤتمر صحفي عقدته في بروكسل: "سنحظر الذراع الإعلامية للكرملين RT، و"سبوتنيك" التابعتين للدولة الروسية في الاتحاد الأوروبي". وأضافت أنه "سيتم كذلك حظر الشركات التابعة لهما".

وأطلقت روسيا في 24 فبراير عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بهدف "حماية الناس الذين تعرضوا للإهانة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدى ثماني سنوات"، حسبما صاغه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال بوتين إن هذا الوضع تطلب تنفيذ عملية "لنزع السلاح من أوكرانيا"، وحماية المدنيين في دونباس.

وردت الدول الغربية على تحرك موسكو بفرض عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على روسيا.

المصدر: وكالات

 

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا