اليابان تفرض عقوبات تصدير على 49 شركة ومؤسسة روسية

أقرت الحكومة اليابانية فرض عقوبات تصدير ضد 49 شركة ومؤسسة روسية، بما في ذلك "روس أوبورون اكسبورت"، و"روستيخ"، وجهاز الأمن الفيدرالي، وجهاز الاستخبارات الخارجية.

وتتضمن القائمة، التي نشرتها الخارجية اليابانية اليوم، شركات "أحواض بناء السفن الأميرالية" و"إيركوت" للصناعات الجوية، ومؤسسة "بروغريس" ومعهد موسكو الفيزيائي التقني وغيرها.

بالإضافة إلى ذلك، وافقت الحكومة اليابانية على القرار المعلن قبل ذلك بتجميد أصول ممثلي السلطات والبنوك الروسية.

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وشملت العقوبات الشخصية ستة ممثلين للقيادة الروسية، من ضمنهم الرئيس فلاديمير بوتين، ووزير الخارجية سيرغي لافروف ووزير الدفاع سيرغي شويغو.

وتشمل قائمة العقوبات أيضا بنك روسيا و VEB و"بروم سفياز بنك".

وأطلقت روسيا في 24 فبراير عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بهدف "حماية الناس الذين تعرضوا للإهانة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدى ثماني سنوات"، حسبما صاغه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال بوتين إن هذا الوضع تطلب تنفيذ عملية "لنزع السلاح من أوكرانيا"، وحماية المدنيين في دونباس.

وردت الدول الغربية على تحرك موسكو بفرض عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على روسيا.

المصدر: تاس