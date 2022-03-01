مقتل 4 أشخاص بينهم ثلاثة أطفال بإطلاق نار في كنيسة أمريكية
AP
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أطلق رجل النار وقتل أربعة أشخاص بينهم أطفاله الثلاثة قبل أن ينتحر، في مبنى كنيسة بمدينة ساكرامنتو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، حسبما أفادت قناة "سي بي إس" نقلا عن الشرطة المحلية.
وقالت القناة: "قتل ثلاثة أطفال على يد أبيهم الذي انتحر بعد ذلك داخل الكنيسة.. وأكد الرقيب في الشرطة روب جراسمان مقتل شخص خامس لكن لم يتضح ما إذا كان هذا الشخص أيضا من أفراد الأسرة".
وذكر مسؤولون في الشرطة أن جميع الأطفال الثلاثة كانت أعمارهم تقل عن 15 عاما.
المصدر: "نوفوستي" + وسائل إعلام أمريكية
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