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الدفاع الروسية تقترح منح المشاركين في العملية العسكرية في أوكرانيا امتيازات "المحاربين القدامى"

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الدفاع الروسية تقترح منح المشاركين في العملية العسكرية في أوكرانيا امتيازات
Sputnik
عنصران في قوات الحرس الحدودي لهيئة الأمن الفدرالية الروسية.
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اقترحت وزارة الدفاع الروسية منح امتيازات "المحاربين القدامى" للعسكريين المشاركين في العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وجاء في مشروع قانون رفع للبرلمان أن "نفقات الميزانية المقدرة لهذه الأغراض في عام 2022 ستصل إلى أكثر من 5 مليارات روبل".

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وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فجر الخميس الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس في جنوب شرق أوكرانيا.

وشدد بوتين على أن روسيا ستعمل على نزع السلاح الأوكراني واجتثاث النازية في أوكرانيا، وتقديم مرتكبي الجرائم الدموية ضد المدنيين بمن فيهم مواطنو روسيا الاتحادية إلى العدالة.

المصدر: تاس

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