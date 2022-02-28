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لوكاشينكو يبحث النزاع الأوكراني مع أردوغان

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لوكاشينكو يبحث النزاع الأوكراني مع أردوغان
Globallookpress Mustafa Kaya
صورة من الأرشيف
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بحث الرئيسان البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو والتركي رجب طي أردوغان النزاع في أوكرانيا وسير المباحثات الروسية الأوكرانية على الأراضي البيلاروسية.

وأفادت وكالة "بيلتا" البيلاروسية الرسمية بأن الزعيمين "ناقشا بالتفصيل النزاع في أوكرانيا، وكذلك المباحثات الروسية – الأوكرانية التي انطلقت في بيلاروس يوم 28 فبراير، والسعي إلى مساعدة عملية السلام".

وأضاف البيان أن الرئيس التركي أكد استعداده للمساعدة في تسوية النزاع.

وأكد لوكاشينكو تطابق المواقف بين مينسك وأنقرة بهذا الصدد.

وناقش الرئيسان كذلك "القضايا المتعلقة بسياسة العقوبات من قبل الدول الغربية تجاه بيلاروس وروسيا".

المصدر: تاس

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