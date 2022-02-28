نيبينزيا: السلطة الفعلية في أوكرانيا ليست بيد زيلينسكي

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن السلطة الحقيقية في أوكرانيا ليست بيد الرئيس فلاديمير زيلينسكي، بل بأيدي المتطرفين والنازيين الجدد.

وقال نيبينزيا خلال مؤتمر صحفي له يوم الاثنين، إن "السلطة الحقيقية في أوكرانيا، والوزن السياسي الحقيقي بأيدي المتطرفين والنازيين الجدد الذين يتجاهلون الرئيس ولهم أجندتهم الخاصة".

وأشار إلى أن روسيا قالت مرات عديدة "إننا لا نخطط للعملية العسكرية في دونباس إن لم تهدد السلطات الأوكرانية الجمهوريتين (دونيتسك ولوغانسك) بشكل مباشر. وهذا كان بالضبط، وكانت لدينا معلومات موثوق بها بأنها كانت تخطط لعملية عسكرية".

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وأضاف أن العملية العسكرية "كانت خطوة لا مفر منها في هذه الظروف".

وعن إتمام العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، قال إنه "ما أن يكون لدينا الفهم بأن السلطات الأوكرانية مستعدة لنزع السلاح واجتثاث النازيين، سيكون ذلك خطوة نحو إتمامها".

وتعليقا على الادعاءات حول قصف القوات الروسية مدينة خاركوف والانفجارات في كييف، قال نيبينزيا: "لقد قلت إن مصداقية تلك الأنباء مشكوك فيها. وهي قد تكون عارية تماما عن الصحة".

وأضاف أن "هناك إيجازات صحفية منتظمة لوزارة دفاعنا يتم خلالها التأكيد على أننا لا نوجه الضربات إلى المواقع المدنية في أوكرانيا ولا نستهدف المدن".

وبشأن مشروع القرار الفرنسي حول الوضع الإنساني في أوكرانيا، أكد نيبينزيا أن الجانب الروسي اطلع عليه، لكنه لم يطرح رسميا بعد، وسيقدمه المندوب الفرنسي اليوم الاثنين.

المصدر: تاس