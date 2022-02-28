ماكرون يوجه رسالة لضباطه في الجيوش الثلاثة

وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رسالة إلى ضباط الجيش والصف والجنود والبحارة والطيارين والموظفين المدنيين في الجيوش الفرنسية.

وقال ماكرون: "إن الهجوم غير الشرعي والمباشر والواسع الذي تم شنه على أوكرانيا يوم الخميس 24 فبراير هو أكثر استعراض جاد وغير مقيد للسلطة من قبل النظام الروسي منذ عهد الاتحاد السوفياتي".

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وأضاف: "ومع ذلك فهذا ليس الحدث الأول الذي تواجهه الجيوش الفرنسية، خاصة في السنوات الأخيرة.. تحت البحار، في البحر، في الجو، في الفضاء، وعلى الأرض، في المحيط الأطلسي، في الشرق الأوسط، في البحر المتوسط وإفريقيا، في المجالات المادية وغير المادية، تواجه القوات الفرنسية احتكاكا مع القوات الروسية بشكل منتظم أو غير منتظم".

وتابع: "النظام الروسي الذي لم يتعرض للهجوم والتهديد، يفترض استخدام القوة وسيلة للتعبير في العلاقات الدولية.. لقد اختار مرة أخرى العدوان العسكري ضد أوكرانيا وعبر أوكرانيا ضد مبادئ الحرية والسيادة والقانون واحترام الفرد... احترام الكلمة والديمقراطية التي تجمع أوروبا وحلفاءها".

وأضاف: "في الآونة الأخيرة اختار رئيس الدولة الروسية إعطاء الأزمة بعدا غير مبرر، وفي هذا السياق من التوترات الشديدة تدرك فرنسا أنها تستطيع مرة أخرى الاعتماد على جيوشها".

وقال الرئيس الفرنسي: "فضائلكم في الانضباط الفكري والقوة الأخلاقية تغذي اليوم كما في الأمس، حالة السيطرة التي تشرف بلادنا".

وأضاف: "أعلم أنه يمكنني الاعتماد عليكم في إبداء اليقظة الشديدة وضبط النفس الضروري في حالة التدخل المحتمل، لتنفيذ مهامكم".

وتابع: "أعبر عن ثقتي الشخصية بكم وثقة جميع الفرنسيين، وعن امتناني لالتزامكم الذي أعلم أنني مدين به أيضا لعائلاتكم.. أنا أعرف مناقب قادتكم ولدي ثقة في تدريبكم الفردي والجماعي وتماسككم وكفاءتكم المعترف بها".

واختتم بالقول: "معا سنواجه هذه الأزمة، ونحافظ على مواقفنا الدائمة التي تضمن سلامة الشعب الفرنسي ونواصل بروح ولأسباب أردت أن أشارككم فيها، التزاماتنا في أدائنا".

المصدر: وكالات