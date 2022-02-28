الإليزيه: أوروبا وحلفاؤها مستعدون لفرض عقوبات إضافية على موسكو

أعلنت الرئاسة الفرنسية أن الأوروبيين وحلفاءهم مستعدون لفرض عقوبات إضافية على روسيا "خلال الأيام المقبل".

وإثر اجتماع عبر الفيديو ضم قادة فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وألمانيا وإيطاليا واليابان وبولندا ورومانيا، إضافة إلى ممثلي الاتحاد الأوروبي وحلف "الناتو"، قال قصر الإليزيه إنه "سيتم فرض عقوبات أخرى.. هذه أولوية".

وأضاف: "يمكن أن يتم ذلك في الأيام المقبلة لأن الأمر الملح هو زيادة كلفة الحرب على الرئيس (فلاديمير) بوتين"، معتبرا أن العقوبات التي سبق فرضها "تتسبب بألم أكبر مما توقعه الرئيس بوتين".

المصدر: "أ ف ب"