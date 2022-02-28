وزير الدفاع التركي يبحث التطورات في أوكرانيا مع قادة الجيش

عقد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار اجتماعا مع قادة الجيش بحث فيه العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وآخر التطورات الميدانية هناك.

وشارك في الاجتماع رئيس الأركان يشار غولر، وقادة القوات، ونائب وزير الدفاع يونس أمره قره عثمان أوغلو، وقادة الوحدات، بحسب بيان صادر عن الوزارة.

وتلقى أكار إحاطة بشأن سير الأنشطة المتواصلة للقوات المسلحة وأعطى التعليمات اللازمة للوحدات المعنية.كما بحث المجتمعون العملية الروسية في أوكرانيا وآخر المستجدات الميدانية في هذا الإطار.

يذكر أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا دخلت يومها الخامس تزامنا مع مفاوضات بين موسكو وكييف وبالتوازي مع تشديد الغرب مواقفه وعقوباته ضد روسيا وزيادة دعمه العسكري لأوكرانيا.

المصدر: "الأناضول"