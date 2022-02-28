الخارجية الإسرائيلية تؤكد نبأ مقتل إسرائيلي في أوكرانيا

أكدت الخارجية الإسرائيلية مساء الاثنين نبأ مقتل مواطن إسرائيلي في أوكرانيا بإطلاق النار على سيارته التي كانت في طريقها ضمن قافلة نازحين إلى مولدوفا.

وقال مدير دائرة الإسرائيليين في الخارج إنه تحدث مع زوجة المتوفى الموجودة حاليا في أوكرانيا مع أطفالها، وتلقى والداه اللذان يعيشان في إسرائيل الرسالة الصعبة.

وأعربت وزارة الخارجية عن تعازيها للأسرة في وقتها الصعب وأكدت أنها ستواصل مساعدة الأسرة قدر الإمكان.

وذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن الضحية كان في قافلة سيارات تحاول الخروج من العاصمة الأوكرانية كييف إلى مولدوفا.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد كررت دعواتها للمواطنين الإسرائيليين المتواجدين في أوكرانيا إلى "العودة على الفور".

وبلغت التقديرات القصوى لوزارة الخارجية الإسرائيلية حول عدد الإسرائيليين في أوكرانيا 14 ألف شخص، وسط تقديرات بأنه لا يزال الآلاف منهم في أوكرانيا.

المصدر: وكالات