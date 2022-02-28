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لودريان: فرنسا تنقل سفارتها في كييف إلى غرب أوكرانيا

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لودريان: فرنسا تنقل سفارتها في كييف إلى غرب أوكرانيا
AP
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أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان نقل سفارة بلاده لدى أوكرانيا من كييف إلى لفوف غرب أوكرانيا، على خلفية "الأخطار والتهديدات" المحدقة بالعاصمة الأوكرانية.

وقال لودريان في حديث لقناة "بي ام اف تي في" إن "السفير الفرنسي باق في أوكرانيا ليؤمن في الوقت نفسه دعما لمواطنينا وللسلطات الأوكرانية".

وقبل فرنسا، نقلت الولايات المتحدة وكندا وإسرائيل سفاراتها إلى مدينة لفوف.

المصدر: "أ ف ب"

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