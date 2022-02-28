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الناتو يفعّل قوات الرد على خلفية العملية الروسية في أوكرانيا

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الناتو يفعّل قوات الرد على خلفية العملية الروسية في أوكرانيا
Globallookpress Virginia Mayo
شعار الناتو
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أعلنت اللجنة العسكرية للناتو اليوم في سابقة كانت الأولى من نوعها منذ احتدام التوتر مع روسيا، تفعيل قوات الرد الأطلسية على خلفية اشتداد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

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وقالت اللجنة في بيان نشر في بروكسل اليوم في أعقاب اجتماع طارئ: "لقد جرى تفعيل خطط دفاع الناتو ونتيجة لذلك يتم لأول مرة تفعيل عناصر قوات الرد التابعة للناتو في سياق الدفاع المشترك".  

وجاء في البيان أيضا أن رؤساء هيئات الأركان العامة للدول الأعضاء في الحلف بحثوا الاستراتيجية المستقبلية للناتو في مجال الردع والدفاع، والأنشطة الجارية لضمان التيقظ في جميع المجالات والأراضي لدول الحلف".

المصدر: "تاس"

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