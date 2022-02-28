زعيمة المعارضة في ميانمار تنكر تهم الفساد الموجهة إليها

دفعت زعيمة ميانمار المعزولة أونغ سان سو تشي ببراءتها من تهمة الفساد المنسوبة إليها بقبول 600 ألف دولار و7 سبائك من الذهب من حليف سياسي سابق، حسب مسؤول قانوني.

وهذه القضية هي واحدة من عشر قضايا تمثل فيها سو تشي للمحاكمة بموجب قانون مكافحة الفساد.

وهي متهمة بتلقي النقود وسبائك الذهب خلال الفترة 2017-2018 من فيو مين ثيين رئيس الوزراء السابق لمدينة يانغون، أكبر مدن البلاد.

وفيو كان عضوا بارزا في حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية الذي تتزعمه أونغ سان سو تشي.

وبعد إطاحة الجيش بها وبحكومتها في فبراير من العام الماضي، تم اعتقال سو تشي ولم تظهر، كما لم يسمح لها بالتحدث علانية منذ ذلك الحين.

كان محاموها قالوا قبل صدور أوامر بمنع نشر أي أخبار تتعلق بمحاكمتها أواخر العام الماضي، إنها تنفي جميع مزاعم الفساد، وتصفها بأنها "سخيفة".

واجهت سو تشي أيضا سلسلة اتهامات جنائية أخرى منذ اعتقالها.

وقد صدر بحقها حكم بالسجن لمدة ست سنوات بالفعل، بعد إدانتها باستيراد وحيازة أجهزة اتصال لاسلكي بشكل غير قانوني، وانتهاك قيود مكافحة فيروس كورونا، وإثارة الفتنة.

المصدر: AP