تونس.. الاعتداء على موقع أثري في القصرين (صورة)
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تعرض موقع أثري مصنّف بعمادة بوحية من معتمدية فريانة التابعة لولاية القصرين وسط غرب تونس يوم الاثنين للاعتداء والنبش من قبل مجهولين.
وعاين ممثلو المعهد الوطني التراث ووحدات الحرس الوطني بالجهة ما تعرض له الموقع الأثري من انتهاك.
وباستشارة النيابة العمومية أذنت لفرقة الإرشاد الحدودي بمباشرة قضية عدلية موضوعها "تكوين وفاق من أجل النبش عن الآثار والكنوز" ضد كل من سيكشف عنه البحث، وفق الصفحة الرسمية لنقابة الحرس الوطني بمنطقة فريانة.
المصدر: وسائل إعلام تونسية
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