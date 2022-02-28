سويسرا تلتحق بالعقوبات الأوروبية ضد روسيا
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أعلن رئيس سويسرا إغناسيو كاسيس أن بلاده ستتبنى عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، وبينها تجميد الأصول وحرمان أثرياء الروس من أموالهم.
وقال إغناسيو كاسيس في مؤتمر صحفي يوم الاثنين إن التدخل العسكري الروسي غير مقبول على أساس أخلاقي وسياسي.
وصرح بأن "المجلس الاتحادي قرر تبني عقوبات الاتحاد الأوروبي بالكامل، وتشمل تجميد الأصول".
جدير بالذكر أن سويسرا دولة غير عضو في الاتحاد الأوروبي.
وكانت الحكومة السويسرية تسعى لإيجاد توازن بين إدانتها للخطوات التي اتخذتها روسيا وبين تاريخها من الحياد والوساطة بين الدول.
المصدر: أ ب
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