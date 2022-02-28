غانتس يعلن تجميد عملات مشفرة تهدف لمساعدة "حماس"

وقع وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس أمرا بتجميد عملات مشفرة بعشرات الآلاف من الشواكل، قال إنها كانت مخصصة لمساعدة حركة المقاومة الفلسطينية "حماس".

وقال بيان لوزارة الدفاع الإسرائيلية إن العملات المشفرة التي تم ضبطها هي من 12 حسابا رقميا تشمل حوالي 30 محفظة رقمية لرجال أعمال ساعدوا شركة المتحدون للصرافة التابعة لعائلة شملخ، والتي سبق وأعلنها غانتس كمنظمة إرهابية لأنها تحول عشرات الملايين من الدولارات سنويا إلى "حماس".

وأفاد غانتس: "نعمل بكل السبل لقطع أنبوب الأكسجين الاقتصادي للإرهاب"، حسب ما نقل موقع "سروغيم" العبري.

وأضاف أن عملية مصادرة العملات المشفرة جاءت عبر نشاط مشترك للهيئة الوطنية لمكافحة الإرهاب الاقتصادي (MTL) التابعة لوزارة الدفاع والوحدة الإلكترونية الوطنية في لاهاف 433 التابعة للشرطة ودائرة الأمن السيبراني في الجيش الإسرائيلي.

وأواخر العام الماضي، وقع غانتس قرارا بمصادرة عملات رقمية بقيمة 2.6 مليون شيكل (800 ألف دولار) لصالح حركة "حماس" في قطاع غزة، تعود مليكتها لشركة المتحدون للصرافة، المرتبطة بالحركة.

المصدر: موقع "سروغيم" العبري