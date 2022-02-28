المعارضة التركية تتعهد باعادة الديمقراطية البرلمانية للبلاد

تعهد قادة 6 أحزاب معارضة في تركيا اليوم الاثنين، بإعادة الديمقراطية البرلمانية وإلغاء النظام الرئاسي التنفيذي الذي فرضه الرئيس رجب طيب أردوغان قبل 3 سنوات.

وفي اجتماعهم بأنقرة قام قادة الأحزاب بالتوقيع على إعلان من 48 صفحة يؤكد عزمهم على فرض "نظام برلماني قوي" في حال تمكنوا من الإطاحة بأردوغان في الانتخابات المقررة في يونيو 2023.

وألقت المعارضة باللوم في المصاعب التي تعاني تركيا منها وتشمل انهيارا اقتصاديا وتآكلا في الحقوق والحريات على نظام أردوغان الذي وصفته بأنه يرقى إلى "حكم الرجل الواحد". تم تمرير النظام الرئاسي بفارق ضئيل في استفتاء أجري عام 2017 وتلته انتخابات 2018.

يرسم النظام الجديد الذي تخطط له أحزاب المعارضة إعادة إحياء منصب رئيس الوزراء، واستعادة السلطات الرمزية للرئيس، ومنها تعزيز الدور التشريعي والإشراف على البرلمان واستقلال القضاء. ويعد أيضا بمزيد من الشفافية والحريات والحقوق، تشمل أيضا حقوق المرأة.

المصدر: "أ ف ب"