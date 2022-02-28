البابا يغرد بالروسية والأوكرانية: حجج السلام أقوى من حسابات المصالح الخاصة
نشر البابا فرنسيس، تغريدات عبر حسابه في "تويتر" باللغتين الروسية والأوكرانية، قال فيها إن "حجج السلام أقوى من حسابات المصالح الخاصة".
ونشر الفاتيكان التغريدة باللغتين الروسية والأوكرانية، إضافة إلى اللغات المعتادة على حسابه، وهي الإيطالية والبرتغالية والبولندية والفرنسية والإنجليزية والإسبانية والألمانية والعربية، وقال البابا: "حجج السلام هي أقوى من أي حساب لمصالح خاصة ومن أي ثقة توضع في استخدام الأسلحة".
#МолімосяРазом#Українаpic.twitter.com/lTVCLftCEu— Pope Francis (@Pontifex) February 28, 2022
#МолимсяВместе#Украинаpic.twitter.com/ZpHeWM5k70— Pope Francis (@Pontifex) February 28, 2022
هذا ودخلت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها الخامس مع بدء محادثات بين موسكو وكييف وبالتوازي مع تشديد الغرب مواقفه وعقوباته ضد روسيا وزيادة دعمه العسكري لأوكرانيا.
المصدر: RT
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