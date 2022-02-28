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البابا يغرد بالروسية والأوكرانية: حجج السلام أقوى من حسابات المصالح الخاصة

أخبار العالم

البابا يغرد بالروسية والأوكرانية: حجج السلام أقوى من حسابات المصالح الخاصة
AP
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نشر البابا فرنسيس، تغريدات عبر حسابه في "تويتر" باللغتين الروسية والأوكرانية، قال فيها إن "حجج السلام أقوى من حسابات المصالح الخاصة".

ونشر الفاتيكان التغريدة باللغتين الروسية والأوكرانية، إضافة إلى اللغات المعتادة على حسابه، وهي الإيطالية والبرتغالية والبولندية والفرنسية والإنجليزية والإسبانية والألمانية والعربية، وقال البابا: "حجج السلام هي أقوى من أي حساب لمصالح خاصة ومن أي ثقة توضع في استخدام الأسلحة".

هذا ودخلت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها الخامس مع بدء محادثات بين موسكو وكييف وبالتوازي مع تشديد الغرب مواقفه وعقوباته ضد روسيا وزيادة دعمه العسكري لأوكرانيا.

المصدر: RT

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