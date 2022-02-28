سفير موسكو بسيئول يحذر من تبدل علاقات التعاون بين البلدين

حذر أندريه كوليك، سفير موسكو بسيئول، من أن علاقات التعاون بين البلدين قد يتغير مسارها، بعد إعلان كوريا الجنوبية عن انضمامها إلى العقوبات على روسيا.

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وقال كوليك في مؤتمر صحفي: "قرار كوريا الجنوبية بمنع تصدير المواد الاستراتيجية إلى روسيا مؤسف للغاية"، وأضاف: "لقد تطورت العلاقات بين روسيا وكوريا الجنوبية على نحو إيجابي خلال السنوات الثلاثية الماضية، وأعتقد أن هذا المسار سوف يتغير الآن".

واتهم، الولايات المتحدة باستخدام أوكرانيا "كأداة لقمع التنمية الروسية"، محذرا من العواقب التي ستواجه الدول التي تنضم إلى العقوبات ضد موسكو، وقال إن "الدول التي تشارك في عقوبات ضد روسيا لن تواجه فقط أضرارا كبيرة في العلاقات الثنائية، ولكنها ستشارك أيضا في أعمال غير قانونية بقيادة الدول الغربية".

وأعلنت كوريا الجنوبية، اليوم، منع تصدير المواد الاستراتيجية إلى روسيا، والانضمام إلى التحرك الدولي لاستبعاد البنوك الروسية من نظام "سويفت".

المصدر: "يونهاب