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اليابان تفرض عقوبات شخصية على لوكاشينكو

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اليابان تفرض عقوبات شخصية على لوكاشينكو
AP
رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا
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أعلن رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، أن بلاده تفرض عقوبات شخصية على عدد من مواطني بيلاروس بمن فيهم الرئيس ألكسندر لوكاشينكو.

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وقال كيشيدا أمام الصحفيين، اليوم الاثنين: "أما فيما يتعلق بالعقوبات ضد بيلاروس ومع الأخذ بعين الاعتبار هذا الهجوم والتورط الواضح فيه فنفرض عقوبات على عدد من الشخصيات ابتداء من الرئيس لوكاشينكو وعدد من المؤسسات ونحد من علاقات التوريد".

وأعلن وزير الخارجية الياباني، توشيميتسو موتيغي، سابقا، أثناء جلسة استماع في برلمان البلاد أن اليابان تدرس احتمال فرض عقوبات على بيلاروس ومسوؤلين كبار فيها بسبب الوضع حول أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي

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