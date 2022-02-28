 
مباشر
عاجل
أردوغان: مصممون على استخدام صلاحيتنا بموجب اتفاقية مونترو فيما يتعلق بحركة السفن في المضائق

ستولتنبرغ: عززنا وجودنا الدفاعي في البلطيق ومستعدون للقيام بالمزيد

أخبار العالم

ستولتنبرغ: عززنا وجودنا الدفاعي في البلطيق ومستعدون للقيام بالمزيد
Gettyimages.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sht1

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، إن الناتو عزز بالفعل وجوده الدفاعي في منطقة البلطيق وهو على استعداد للقيام بالمزيد.

إقرأ المزيد
ستولتنبرغ: استنفار بوتين قوات الردع الاستراتيجية يدل على خطورة الموقف
ستولتنبرغ: استنفار بوتين قوات الردع الاستراتيجية يدل على خطورة الموقف

وقال ستولتبرغ في تغريدة عبر "تويتر": "تكلمت مع رئيس ليتوانيا، غيتاناس نوسيدا، حول عواقب الغزو الروسي المتهور لأوكرانيا".

وأضاف: "لقد عزز الناتو بالفعل وجوده الدفاعي في منطقة البلطيق وهو على استعداد للقيام بالمزيد. سندافع عن كل حليف وكل شبر من أراضي الحلفاء".

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا