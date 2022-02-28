ستولتنبرغ: عززنا وجودنا الدفاعي في البلطيق ومستعدون للقيام بالمزيد
قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، إن الناتو عزز بالفعل وجوده الدفاعي في منطقة البلطيق وهو على استعداد للقيام بالمزيد.
وقال ستولتبرغ في تغريدة عبر "تويتر": "تكلمت مع رئيس ليتوانيا، غيتاناس نوسيدا، حول عواقب الغزو الروسي المتهور لأوكرانيا".
Spoke with President @GitanasNauseda of #Lithuania about the consequences of #Russia’s reckless invasion of #Ukraine. #NATO has already enhanced our defensive presence in the Baltic region & stands ready to do more. We will defend every Ally and every inch of Allied territory.— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) February 28, 2022
وأضاف: "لقد عزز الناتو بالفعل وجوده الدفاعي في منطقة البلطيق وهو على استعداد للقيام بالمزيد. سندافع عن كل حليف وكل شبر من أراضي الحلفاء".
المصدر: RT
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