ستولتنبرغ: عززنا وجودنا الدفاعي في البلطيق ومستعدون للقيام بالمزيد

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، إن الناتو عزز بالفعل وجوده الدفاعي في منطقة البلطيق وهو على استعداد للقيام بالمزيد.

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وقال ستولتبرغ في تغريدة عبر "تويتر": "تكلمت مع رئيس ليتوانيا، غيتاناس نوسيدا، حول عواقب الغزو الروسي المتهور لأوكرانيا".

Spoke with President @GitanasNauseda of #Lithuania about the consequences of #Russia’s reckless invasion of #Ukraine. #NATO has already enhanced our defensive presence in the Baltic region & stands ready to do more. We will defend every Ally and every inch of Allied territory. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) February 28, 2022

وأضاف: "لقد عزز الناتو بالفعل وجوده الدفاعي في منطقة البلطيق وهو على استعداد للقيام بالمزيد. سندافع عن كل حليف وكل شبر من أراضي الحلفاء".

المصدر: RT