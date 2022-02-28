فوميو كيشيدا يستبعد نشر أسلحة نووية أمريكية على أراضي اليابان

نفى رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم الاثنين احتمال نشر أسلحة نووية أمريكية على أراضي بلاده.

وقال فوميو كيشيدا، خلال مناقشة في لجنة الميزانية في مجلس الشيوخ: "هذا مستحيل .. بلدنا يلتزم بثلاثة مبادئ غير نووية".

تم تبني هذه المبادئ الثلاثة من قبل البرلمان الياباني في عام 1971، ولكنها لا تتمتع بقوة القانون. وهي تتضمن: التخلي عن حيازة وتطوير وجلب الأسلحة النووية.

في الآونة الأخيرة، ظهرت على مستوى الخبراء في اليابان، آراء تدعو إلى نشر صواريخ أمريكية متوسطة المدى في البلاد كأداة للردع العسكري.

وقال رئيس وزراء اليابان الأسبق شينزو آبي، إنه يجب على بلاده في ظل ظروف عدم الاستقرار الأمني ​​العالمي حاليا، أن تناقش قضية نشر أسلحة نووية تكتيكية أمريكية على أراضيها.

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وأشار في حديث تلفزيوني أمس الأحد، إلى أن على اليابان أن تحذو حذو 5 دول في الناتو في هذا المجال.

تم في عام 1968 التوقيع على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، التي فرضت طابع الشرعية على الترسانات النووية للدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي، أما الدول الأخرى فقد فقدت بعد توقيع الوثيقة، الحق في صنع أسلحة دمار شامل أو حيازتها.

ووقعت على الوثيقة، أكثر من 190 دولة. وبقيت خارجها: إسرائيل والهند وباكستان. وفي يناير 2003، انسحبت كوريا الشمالية من المعاهدة.

المصدر: تاس