الجانب البيلاروسي يوضح متى اتخذ زيلينسكي قراراه بالمشاركة في مفاوضات مع الجانب الروسي

قال عضو اللجنة الدستورية في بيلاروس يوري فوسكريسنسكي، إن رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، أكد قبل 10 دقائق فقط من انتهاء فترة انتظار الوفد الروسي، مشاركة بلاده بالمفاوضات.

وأضاف فوسكريسنسكي، في حديث تلفزيوني: "بدأت المفاوضات في الواقع بمبادرة من رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، الذي بذل جهوده كشخص يريد السلام بين الدول والشعوب، وحاول ثلاث مرات الاتصال بزيلينسكي. وفقط المرة الثالثة سمح زيلينسكي لنفسه بالكلام. حدث ذلك أمس، قبل 10 دقائق من انتهاء مهلة الإنذار النهائي للوفد الروسي الذي وصل إلى غوميل للتفاوض".

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وتابع السياسي البيلاروسي القول: "الآن بدلا من الذهاب في خط مستقيم إلى غوميل، وكان ذلك سيستغرق الأمر ساعة أو ساعتين على الأكثر ... قرر الوفد الأوكراني استخدام طريق أطول بكثير، عبر بولندا".

ووفقا له، دخل الوفد الأوكراني إلى بيلاروس عبر بريست. وقال فوسكريسنسكي: "الآن يجب أن تبدأ المفاوضات، لكن من الصعب التكهن بأي شيء".

المصدر: نوفوستي