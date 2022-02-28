وارسو: بولندا يمكن أن تصبح منصة للمفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

قال نائب وزير الخارجية البولندي بافيل يابلونسكي في تصريح إذاعي إن بلاده يمكن أن تصبح منصة للمفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، إذا أعرب الجانب الأوكراني عن رغبته في ذلك.

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وفي حوار مع محطة إذاعة "أر أم إف" أجاب يابلونسكي على سؤال بشان إمكانية أن تصبح وارسو مكانا للمفاوضات الروسية الأوكرانية بالإيجاب، مشيرا إلى أنه "إذا وُجدت رغبة من هذا القبيل من جانب الرئيس زيلينسكي (الرئيس الأوكراني)، وإذا كان ذلك سيؤدي إلى نهاية هذه الحرب، فعندئذ بكل ثقة نعم".

هذا، وينتظر أن يلتقي وفدا التفاوض الروسي والأوكراني صباح الاثنين في منطقة غوميل في بيلاروس، قرب الحدود الأوكرانية، في أول جولة للمفاوضات بين الجانبين.

المصدر: تاس