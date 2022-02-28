ميروشنيك: وفد أوكرانيا يتلقى تعليمات في بولندا

أعرب روديون ميروشنيك ممثل دونيتسك في المجموعة الفرعية الإنسانية للتسوية في دونباس، عن اعتقاده بأن وفد أوكرانيا للمباحثات مع روسيا، يتلقى التعليمات من المشرفين الغربيين في بولندا.

واستبعد ميروشنيك، أن تكون هذه التعليمات تتضمن تشجيع الجانب الأوكراني على الانخراط في إنهاء النزاع.

وأعرب ميروشنيك عن استغرابه من طول فترة وصول الوفد الأوكراني، وقال: "يفسرون هذه الرحلة الطويلة للغاية بوجود مشاكل لوجستية. ويزعمون بأن الوفد وخشية على حياة أعضائه توجه إلى غوميل عبر أراضي بولندا رغم وجود حدود مباشرة مع بيلاروس. اعتقد أنه لا علاقة لأمن الوفد بهذا الموضوع. لا أستبعد أن يكون المفاوضون في بولندا قد تلقوا تعليماتهم الأخيرة من الأمريكيين، ولكن على الأرجح من البريطانيين".

وأضاف ميروشنيك، أن أصعب شيء في المرحلة الأولية سيكون البحث عن "نقاط اتفاق"، وإذا طالبت كييف مرة أخرى بانسحاب غير مشروط للقوات المسلحة الروسية، فسيعني ذلك أن الحوار محكوم عليه بالفشل.

المصدر: نوفوستي