مرشح اليمين للانتخابات الفرنسية يقترح إرسال ساركوزي وفيدرين لمحاولة إيجاد حل الأزمة الأوكرانية

اقترح مرشح اليمين للانتخابات الفرنسية، إيريك زمور، إرسال مبعوثين فرنسيين يحترمهما كل من روسيا وأوكرانيا، لمحاولة إيجاد حل للأزمة الحاصلة.

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وفي مقابلة مع راديو "RTL"، رأى إيريك زمور أنه "يجب ألا نضيف الحرب إلى الحرب".

وأضاف زمور: "ولتهدئة الأوضاع، وللترويج للمفاوضات، اقترحت إرسال مبعوثين فرنسيين يحترمهما "بطلا الرواية"، وهما الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، ووزير الخارجية الفرنسي الأسبق، هوبير فيدرين، لمحاولة إيجاد حل".

#Ukraine : "Il ne faut pas ajouter la guerre à la guerre", @ZemmourEric dans #RTLPresidentielle avec Yves Calvi. "Je propose d'envoyer 2 émissaires français respectés par les deux protagonistes, Nicolas Sarkozy et Hubert Védrine, pour essayer de trouver une solution" pic.twitter.com/1P9RxnoTEi — RTL France (@RTLFrance) February 28, 2022

المصدر: RTL