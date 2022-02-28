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مرشح اليمين للانتخابات الفرنسية يقترح إرسال ساركوزي وفيدرين لمحاولة إيجاد حل الأزمة الأوكرانية

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مرشح اليمين للانتخابات الفرنسية يقترح إرسال ساركوزي وفيدرين لمحاولة إيجاد حل الأزمة الأوكرانية
AP Laurent Cipriani
مرشح اليمين للانتخابات الفرنسية، إيريك زمور
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اقترح مرشح اليمين للانتخابات الفرنسية، إيريك زمور، إرسال مبعوثين فرنسيين يحترمهما كل من روسيا وأوكرانيا، لمحاولة إيجاد حل للأزمة الحاصلة.

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وفي مقابلة مع راديو "RTL"، رأى إيريك زمور أنه "يجب ألا نضيف الحرب إلى الحرب".

وأضاف زمور: "ولتهدئة الأوضاع، وللترويج للمفاوضات، اقترحت إرسال مبعوثين فرنسيين يحترمهما "بطلا الرواية"، وهما الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، ووزير الخارجية الفرنسي الأسبق، هوبير فيدرين، لمحاولة إيجاد حل".

المصدر: RTL

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