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جيش أوكرانيا يطلق 11 قذيفة على أراضي جمهورية دونيتسك

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جيش أوكرانيا يطلق 11 قذيفة على أراضي جمهورية دونيتسك
AP
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قالت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في لجنة مراقبة وقف إطلاق النار، في بيانها، إن القوات الأوكرانية أطلقت 11 قذيفة على أراضي الجمهورية.

 وذكر البيان، أن القصف بدأ في الساعة 08.19 وشمل إطلاق 4 قذائف هاون من عيار 120 مم و7 من عيار 82 مم، واستهدف المركز السكني غولموفسكي والمركز السكني نوفولوغانسكويه.

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في 21 فبراير، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مراسيم تعترف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، اللتين أعلنا استقلالهما عن كييف في عام 2014 .

 وفي 24 فبراير، أطلقت روسيا عملية عسكرية لنزع السلاح من أوكرانيا.

في خطاب وجهه بوتين إلى المواطنين، قال إن الظروف "تتطلب إجراءات حاسمة وفورية"، بعد أن طلبت الجمهوريتين المذكورتين المساعدة من روسيا.

المصدر: نوفوستي

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