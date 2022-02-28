وسائل إعلام: القيادة التركية تبحث اليوم طلب كييف إغلاق البوسفور والدردنيل أمام الأسطول الروسي

ذكرت قناة NTV التركية أن مجلس الوزراء التركي برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان سيبحث اليوم الاثنين طلب أوكرانيا إغلاق مضائق البحر الأسود أمام مرور السفن الحربية الروسية.

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وفي وقت سابق، أكد مصدر في الرئاسة التركية لوكالة "نوفوستي" أنه سيتم اليوم الاثنين عقد اجتماع لمجلس الوزراء التركي برئاسة أردوغان لبحث تطورات الوضع في أوكرانيا وخطوات أنقرة اللاحقة.

وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي نشر بيانا حول حظر مرور السفن الروسية عبر البوسفور والدردنيل، دون أن يشير إلى ما إذا كان هذا القرار قد اتخذه أردوغان أم لا.

وفي وقت لاحق، قالت إدارة أمن السواحل التركية بإسطنبول لوكالة "نوفوستي" إن المضائق التركية مفتوحة لمرور السفن الروسية، وإنها لم تتلق أي قرار بهذا الخصوص.

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وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أمس الأحد إن بلاده ستتقيد بأحكام معاهدة "مونترو" البحرية بكل شفافية، مشيرا إلى أنها قد تغلق مضيقي البوسفور والدردنيل لمرور السفن الحربية الروسية، لكن سيكون لروسيا على أي حال الحق في إعادة أسطولها إلى قواعده في البحر الأسود.

وتسمح معاهدة مونترو للمضائق البحرية الموقعة عام 1936 بمرور السفن الحربية التابعة للدول غير المشاطئة للبحر الأسود عبر مضيقي الدردنيل والبوسفور، شرط إشعار تركيا بالمرور قبل 15 يوما، والبقاء في البحر الأسود لمدة لا تتجاوز 21 يوما، فيما الدول المشاطئة تحرك سفنها بحريات أوسع.

المصدر: وكالات