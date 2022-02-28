سيناتور روسي: العقوبات المفروضة على روسيا دمرت المؤسسات القانونية في الغرب

قال أندريه كليشاس رئيس لجنة لتشريع الدستوري بمجلس الاتحاد الروسي، إن العقوبات المفروضة على روسيا دمرت المؤسسات القانونية في الغرب.

ووفقا له، سيؤدي ذلك إلى عواقب وخيمة على الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة .

وأضاف السيناتور: "لقد دمرت العقوبات عمليا المؤسسات القانونية في الغرب، والتي تشكلت على مر القرون. وفي القريب العاجل سيدرك الغرب العواقب الوخيمة لهذه التصرفات على الدول الغربية".

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وشدد كليشاس، على أنه يجب على الجميع اليوم أن يدركوا أنه لا توجد ضمانات لحقوق الملكية وحماية رأس المال والاستثمارات - لا في أوروبا ولا في الولايات المتحدة.

وقال السيناتور: "سياسة العقوبات التي ينتهجها الغرب مدمرة للأنظمة القانونية في أوروبا والدول الأنجلو ساكسونية".

المصدر: نوفوستي