القائمة الصينية للتدخلات العسكرية الأمريكية الكبرى ما بعد الحرب العالمية الثانية

نشرت البعثة الدبلوماسية الصينية في موسكو قائمة ضمت 33 مناسبة هاجمت فيها الولايات المتحدة دولا أو قصفتها بعد الحرب العالمية الثانية.

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وكانت السفارة الصينية لدى روسيا قد أرفقت على حسابها في "تويتر" قائمة الدول التي تدخلت فيها الولايات المتحدة عسكريا بتعليق يقول: "لا تنسوا أبدا من هو التهديد الحقيقي للعالم".

القائمة الصينية للتدخلات العسكرية الكبرى للولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية:

كوريا والصين (1950-1953) غواتيمالا (1954) إندونيسيا (1958) كوبا (1959-1961) غواتيمالا (1960) الكونغو (1964) لاوس (1964-1973) فيتنام (1961-1973) كمبوديا (1969-70) عواتيمالا (1967-69) غرينادا (1983) لبنان (1983-1984) ليبيا (1986) السلفادور (الثمانينيات) نيكاراغوا (الثمانينيات) إيران (1987) بنما (1989) العراق (1991) الكويت (1991) الصومال (1993) البوسنة (1994، 1995) السودان (1998) أفغانستان (1998) يوغسلافيا (1999) اليمن (2002) العراق (1991-2003) العراق (2003-2015) أفغانستان (2001-2015) باكستان (2007-2015) الصومال (2007، 2008، 2011) اليمن (2009، 2011) ليبيا (2011، 2015) سوريا (2014-2015)

يشار إلى أن المتحدثة باسم الخارجية الصينية، هوا تشون يينغ، صرحت الخميس الماضي قائلة إن "روسيا دولة كبرى وتتصرف بشكل مستقل بناء على قراراتها الاستراتيجية، ولا تحتاج إلى موافقة الصين قبل اتخاذ أي خطوات".

وشددت الدبلوماسية الصينية على أن بلادها "تتابع عن كثب تطورات الوضع في أوكرانيا"، داعية جميع الأطراف إلى "ضبط النفس ومنع خروج الوضع عن السيطرة".

كما رفضت المتحدثة باسم الخارجية الصينية وصف العملية العسكرية الروسية بأنها "غزو"، مشيرة إلى أنه "مصطلح متحيز".

المصدر: RT