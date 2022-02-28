جونسون يعد بفعل ما بوسعه لايصال المساعدات العسكرية لأوكرانيا

أبلغ رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أنه سيفعل ما بوسعه لضمان وصول المساعدات العسكرية من بريطانيا وحلفائها إلى أوكرانيا.

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وجاء في بيان صدر عن داونينغ ستريت بعد محادثات الجانبين أن زيلينسكي قال إن الساعات الـ24 المقبلة ستكون برأيه مرحلة حاسمة بالنسبة لأوكرانيا، فيما أعلن رئيس الوزراء البريطاني أنه سيفعل ما بوسعه لضمان وصول المساعدات الدفاعية من بريطانيا وحلفائها إلى أوكرانيا.

وقيم جونسون "تقييما عاليا شجاعة الشعب الأوكراني" و"زعامة" زيلينسكي.

وأضاف البيان: "اتفق الزعيمان على مواصلة الاتصالات الوثيقة، كما أكد رئيس الوزراء (البريطاني) دعمه الثابت لسيادة أوكرانيا".

أطلقت روسيا الخميس الماضي عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا. وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في خطاب متلفز إن الظروف القائمة تتطلب منا اتخاذ أعمال سريعة وحاسمة لحماية جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.

المصدر: نوفوستي