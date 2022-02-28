إعلان النتائج الأولية للاستفتاء على الدستور في بيلاروس
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نشرت لجنة الانتخابات المركزية في بيلاروس النتائج الأولية للاستفتاء على الدستور.
وصوت حسب لجنة الانتخابات المركزية في بيلاروس 4440813 ناخبا أو 65.16٪ "لصالح" إدخال تعديلات وإضافات على الدستور، بينما صوت 686165 ناخبا بنسبة 10.07٪ "ضد" التعديلات والإضافات.
وحسب البيانات الأولية، شارك في الاستفتاء 5359471 ناخبا، أي ما يعادل 78.63٪ من المواطنين.
المصدر: RT
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