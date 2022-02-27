الخارجية الروسية تنصح مجموعة السبع بتقدير الضرر الذي ألحقته بالعالم

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إنه يتعين على دول مجموعة السبع الكبرى أن تقدر الضرر الذي ألحقته هي بالعالم، لا الضرر الذي تسببت به موسكو.

وعلقت زاخاروفا بحديث متلفز على رد فعل مجموعة السبع على الأحداث في أوكرانيا: "هناك شيء يجب القيام به قبل ذلك (تقدير الضرر الذي تسببت به موسكو)، تحتاج مجموعة السبع إلى تقدير الضرر الذي تسببت فيه دولها للعالم، على الأقل خلال الـ20-25 عاما الماضية، وسداد الديون لعدة أطراف، في عدة قارات من العالم".

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وقال البيت الأبيض في وقت سابق إنه بانضمام اليابان، فإن جميع دول مجموعة السبع تؤيد الآن فرض أشد العقوبات ضد روسيا.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فجر الخميس الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس في جنوب شرق أوكرانيا.

وشدد بوتين على أن روسيا ستعمل على نزع السلاح الأوكراني واجتثاث النازية في أوكرانيا، وتقديم مرتكبي الجرائم الدموية ضد المدنيين بمن فيهم مواطنو روسيا الاتحادية إلى العدالة.

المصدر: نوفوستي