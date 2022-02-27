الصحة العالمية تدعو لفتح ممر آمن للإمدادات الطبية إلى أوكرانيا

دعت منظمة الصحة العالمية يوم الأحد إلى فتح ممر آمن عبر بولندا لإيصال المساعدات الطبية الحيوية إلى أوكرانيا، وحذرت من أن إمدادات الأكسجين في مستشفيات البلد المذكور منخفضة بشكل خطر.

وقال الأمين العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس ومديرها الإقليمي لأوروبا هانز كلوغه، إن إمدادات الأكسجين تقترب من نقطة خطرة للغاية ومعظم المستشفيات قد تستنفد احتياطياتها في غضون الساعات الأربع والعشرين القادمة، ما يعرض حياة الآلاف للخطر.

وأضافا أن منظمة الصحة العالمية تعمل على توصيل أسطوانات الأكسجين من شبكاتها الإقليمية، مؤكدين أن الإمدادات ستحتاج إلى "عبور آمن بما في ذلك عبر ممر لوجستي من بولندا".

وتابع المسؤولان في بيانهما: "من الضروري ضمان وصول الإمدادات الطبية الحيوية بما في ذلك الأكسجين، لمن يحتاجون إليها".

تواصل القوات الروسية لليوم الرابع عمليتها الخاصة لحماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا وسط تصعيد غير مسبوق للعقوبات الغربية ضد روسيا مع التركيز على قطاعها المالي، بالإضافة للدعم العسكري الذي أعلنت العديد من الدول تقديمه إلى كييف.

المصدر: أ ف ب