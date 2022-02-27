نيبينزيا: متفائل بالمفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في بيلاروس

أعرب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا عن تفاؤله بالمفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني في بيلاروس، لكنه اعترف بأنه "لا يعرف تفاصيل التحضير لها".

وقال للصحفيين: "نحن دائما متفائلون".

وأضاف: "لا أعرف حتى ما إذا كانوا قد بدأوا، لأنني قرأت تقارير تفيد بأنهم قد يبدؤوا المفاوضات صباح الغد بتوقيت بيلاروس".

من جهته أعلن فلاديمير ميدينسكي رئيس الوفد الروسي في المفاوضات بمنطقة غوميل البيلاروسية في وقت سابق، أن "كييف وافقت على عقد الاجتماع وأن الوفد الروسي ينطلق إلى مكان إجرائه".

وأكد ميدينسكي أن "روسيا مستعدة للتفاوض حول السلام في أي وقت".

بدوره قال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن "الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بعد محادثته مع زيلينسكي أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستعداد كييف لإجراء محادثات مع موسكو في غوميل".

وأضاف: "لوكاشينكو طلب من بوتين عدم استدعاء الوفد الروسي، وذلك بسبب تلقي إشارات من الجانب الأوكراني بشأن استعداده لحضور المحادثات في غوميل".

المصدر: "نوفوستي"