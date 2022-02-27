كوريا الشمالية تعلن إجراء تجربة لتطوير قمر صناعي للاستطلاع

أعلنت كوريا الشمالية يوم الأحد أنها أجرت اختبارا مهما لتطوير وإطلاق قمر اصطناعي للاستطلاع.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن مسؤولين في كوريا الشمالية قولهم يوم الأحد، إن التجربة التي أجرتها بيونغ يانغ كانت لتطوير نظام أقمار صناعية للاستطلاع.

وجاء ذلك بعد يوم من رصد إطلاق صاروخ من كوريا الشمالية.

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وقال مسؤولون عسكريون في كوريا الجنوبية واليابان إن كوريا الشمالية أطلقت الأحد، ما قد يكون صاروخا باليستيا في أول تجربة تجريها بيونغ يانغ منذ أن أجرت عددا قياسيا من التجارب في يناير.

وذكرت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية في بيان أن كوريا الشمالية أطلقت ما يعتقد أنه صاروخ باليستي تجاه البحر قبالة ساحلها الشرقي من موقع قريب من سونان حيث يقع مطار بيونغ يانغ الدولي.

وكان المطار موقعا لاختبارات صاروخية شملت إطلاق اثنين من الصواريخ الباليتسية قصيرة المدى، في 16 يناير.

وقالت هيئة الأركان المشتركة إن الصاروخ الذي أطلق الأحد ربما حلق على ارتفاع 620 كيلومترا وبلغ مداه 300 كيلومتر.

المصدر: وكالات