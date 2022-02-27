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بلينكن: طوكيو وواشنطن وشركاؤنا في مجموعة السبع يقفون بحزم لمنع الهجوم الروسي

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بلينكن: طوكيو وواشنطن وشركاؤنا في مجموعة السبع يقفون بحزم لمنع الهجوم الروسي
AP
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
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قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن اليابان والولايات المتحدة وشركاءهما في مجموعة السبع يقفون بحزم لمنع العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأضاف أن "العقوبات المالية الشاملة التي تفرضها اليابان تعكس العقوبات التي فرضناها، وتظهر وحدتنا وتصميمنا على إنهاء الحرب التي اختارتها روسيا".

وبحث وزير الخارجية الأمريكي مع نظيره الياباني مسألة فرض طوكيو لعقوبات على روسيا.

وصرح بلينكن بأن فرض اليابان لعقوبات على روسيا بالتنسيق مع الحلفاء سيكلف موسكو ثمنا باهظا.

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كما قال في بيان نشر على موقع وزارة الخارجية إن "أوكرانيا دولة ديمقراطية وذات سيادة ومحبة للسلام، وهي شريكة الولايات المتحدة منذ إعلانها استقلالها عن الاتحاد السوفيتي قبل أكثر من 30 عاما".

وأضاف أنه وبعد التدخل الروسي جزئيا في العام 2014، كثفت الولايات المتحدة جهودها لمساعدة أوكرانيا في ردع روسيا والدفاع عن نفسها ضد هجمات إضافية إذا لزم الأمر.

وذكر أن واشنطن قدمت 60 مليون دولار كمساعدة عسكرية فورية لأوكرانيا بموجب السلطة التي فوضها بايدن له،، كما أجرت سحبا إضافيا بقيمة 200 مليون دولار في ديسمبر.

وتابع قائلا إنه وبحسب السلطة التي فوضها له الرئيس أجرى سحبا رئاسيا ثالثا غير مسبوق يصل إلى 350 مليون دولار للدعم الفوري للدفاع الأوكراني.

وأوضح أيضا أنه سيتم تقديم حزمة من المساعدات الدفاعية الفتاكة لمساعدة أوكرانيا على مواجهة التهديدات المدرعة والمحمولة جوا وغيرها من التهديدات التي تواجهها الآن، مبينا أن هذه المساعدة تمثل إشارة أخرى واضحة على وقوف الولايات المتحدة إلى جانب الشعب الأوكراني في الدفاع عن بلاده.

المصدر: وكالات

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